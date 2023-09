Grève des salariés d'Apple pour le lancement de l'iPhone 15

DÉPÊCHE — L'entreprise restant sourde aux demandes, les salariés français d'Apple appellent à la grève vendredi et samedi pour le lancement de l'iPhone 15.

"La direction ayant décidé d'ignorer nos revendications et préoccupations malgré leur parfaite légitimité, les quatre syndicats d'Apple Retail France (ainsi que les représentants des équipes barcelonaises et Corporate) appellent à la grève, le 22 et 23 septembre", ont écrit sur Twitter la CGT Apple Retail et la CFDT, membres de l'intersyndicale.

Les vingt-sept magasins Apple Store de France devraient être touchés. Plus particulièrement, une manifestation devrait avoir lieu devant l'Apple Store Opéra à Paris, point de vente emblématique de la marque à la pomme.

"Le but n'est pas de bloquer les magasins, mais que les gens, à la fois la direction et le public, prennent conscience de la problématique", explique à l'AFP Albin Voulfow, délégué syndical CFDT Apple Retail France, qui s'attend à un "impact perlé" sur les deux jours pour les clients.

Un mouvement social qui intervient pour la sortie de l'iPhone 15, dernier bijou de l'entreprise américaine présenté au public le 12 septembre dernier.

"Normalement, le lancement (d'un nouvel iPhone) est une fête, mais là, nous n'avons pas le cœur à la fête", déplorent les salariés.