Al Gore à la COP28 : critique des médias sociaux et alarmisme climatique

ENVIRONNEMENT - Lors du sommet vert de Bloomberg à la COP28 de Dubaï, Al Gore a exprimé mardi 5 décembre son inquiétude quant à la manière dont les médias sociaux ont altéré la façon dont les Américains partagent l'information. Il a souligné que le contrôle individuel sur les informations auxquelles les gens choisissent d'accéder peut être dangereux pour la démocratie, car il compromet la notion d'une "base de connaissances partagée".

Plus tôt, lors de son intervention, Al Gore a déclaré à l'intervieweur de Bloomberg : "Des médias sociaux dirigés par des algorithmes qui attirent les utilisateurs dans des terriers de lapin, semblables à des pièges carnivores, peuvent être comparés numériquement aux AR-15. Ils devraient être interdits. Ils devraient vraiment être interdits". Dénonçant ces algorithmes en les qualifiant d'"abus du forum public", l'ancien vice-président des Etats-Unis a affirmé que les médias sociaux "ont perturbé les équilibres qui existaient auparavant et qui permettaient à la démocratie représentative de mieux fonctionner".

Il a averti que les utilisateurs de ces médias peuvent se retrouver dans une chambre d'écho après avoir passé du temps à faire défiler l'algorithme. "Si vous passez trop de temps dans la chambre d'écho, ce qui est armé est une autre forme d'IA - pas l'intelligence artificielle, la folie artificielle", a-t-il poursuivi. "Je suis sérieux. QAnon n'est que la version la plus connue de la folie artificielle".

Al Gore exige une action immédiate contre les combustibles fossiles

Au cours de cette même interview avec Bloomberg Green, Al Gore a demandé que l'on s'éloigne plus rapidement des combustibles fossiles pour sauver la planète. Il a averti que le sommet des Nations unies sur le climat (COP28) est désormais "au bord de l'échec total". Les dirigeants du sommet ont publié un projet d'accord qui omet un appel à l'élimination progressive des combustibles fossiles, sans lesquels il est impossible d'atténuer de manière significative la crise climatique. Ces propos interviennent peu de temps après que le Dr. John Clauser, lauréat du prix Nobel, a déclaré qu'il n'y avait pas de crise climatique.

Mardi 12 décembre devait être le dernier jour de la COP28, mais la conférence a joué les prolongations, aucun accord n'étant en vue, de nombreux négociateurs s'opposant au projet en raison de sa faiblesse, y compris l'émissaire américain pour le climat, John Kerry.

"Il reste 24 heures pour montrer de quel côté se trouve le monde : du côté de ceux qui veulent protéger l'avenir de l'humanité en donnant le coup d'envoi à l'élimination progressive des combustibles fossiles, ou du côté des pétrodollars et des dirigeants des compagnies pétrolières et gazières qui alimentent la catastrophe climatique historique", a déclaré Al Gore. "Pour éviter que la COP28 ne soit l'échec le plus embarrassant et le plus lamentable en 28 ans de négociations internationales sur le climat, le texte final doit inclure une formulation claire sur l'élimination progressive des combustibles fossiles."

Des déclarations climatiques controversées

Bien qu’Al Gore ait bénéficié de grandes tribunes, en prononçant des discours au Forum économique mondial, à la conférence des Nations unies et à d'autres événements très médiatisés, bon nombre de ses déclarations passées ont déjà été réfutées.

Il avait par exemple annoncé, lors d'un discours à la conférence de Copenhague sur le climat en 2009, qu'il y avait "75 % de chances que l'ensemble de la calotte glaciaire polaire nord, pendant certains mois d'été, soit complètement libérée de la glace dans les cinq à sept prochaines années". L'ancien vice-président a fait des commentaires similaires à deux reprises auparavant, en citant des recherches.

La calotte glaciaire de l'Arctique n'a jamais été éliminée au cours de la dernière décennie. Selon la NASA (National Aeronautics and Space Administration), l'étendue minimale des glaces de l'Arctique, c'est-à-dire la couverture de glace pendant le mois le plus chaud de l'année, diminue de 12,6 % par décennie.

Entre discours alarmiste et élucubrations climatiques

En outre, dans son documentaire de 2006 sur le réchauffement climatique intitulé Une vérité qui dérange, Al Gore a prédit que le niveau de la mer pourrait s'élever d’environ 6 mètres "dans un avenir proche". Depuis 1880, le niveau de la mer s'est élevé de 20 à 23 cm et, entre 1993 et 2021, il a augmenté de 9,6 cm, selon l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère (NOAA). À ce rythme, il faudrait environ 1 136 ans pour que le niveau de la mer s'élève d'environ 6 mètres.

Dans un discours prononcé en 2007 en Norvège, après avoir reçu le prix Nobel de la paix pour son travail d'information du public sur les dangers posés par le changement climatique, Al Gore a fait état de recherches indiquant que la température moyenne de la Terre augmenterait de "plusieurs degrés" si la quantité de carbone dans l'atmosphère doublait.

Or, selon les scientifiques, la température de la planète ne devrait augmenter que de 2,9 degrés Celsius au maximum par rapport à la période préindustrielle d'ici à 2100, date à laquelle la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère devrait doubler, comme l'a rapporté le New York Times en novembre 2022. Cela équivaudrait à une augmentation de 1 degré Celsius par rapport à 2022, selon la NOAA.

Dans le même discours, Al Gore a prévenu que des tempêtes plus violentes continueraient à menacer des villes entières. Selon Ryan Maue, météorologue et ancien responsable scientifique de la NOAA, l'indice de l'énergie cyclonique accumulée, un outil utilisé pour mesurer l'activité des tempêtes tropicales dans le monde, a toutefois connu une légère tendance à la baisse au cours des 30 dernières années.

"La véritable faiblesse du mouvement climatique, outre la faillite intellectuelle de ce qu'il tente de faire, est qu'il est dirigé par des clowns comme Al Gore, John Kerry et Joe Biden", a déclaré Steve Milloy, juriste à l'Energy & Environment Legal Institute et éditeur de JunkScience.com, lors d'une interview accordée à Fox News Digital.