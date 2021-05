Descente de la Seine à la nage : des jeunes souhaitent sensibiliser les Français sur la gestion des mégots

Objectif : parcourir 380 kilomètres à la nage pour inciter les Français à jeter leurs mégots à la poubelle. Un mégot jeté par terre atterrit le plus souvent dans les mers et océans. Quatre jeunes entre 20 et 27 ans vont donc se jeter à l’eau le samedi 29 mai pour la bonne cause : Louise, Chloé, Matthieu et Lucas. En parcourant autant de kilomètres, ils veulent inciter les Français à parcourir 10 ou 20 mètres supplémentaires pour atteindre une poubelle et y jeter leurs mégots : selon Matthieu, 60% des fumeurs jettent leurs mégots dans la rue, comme le rapporte 20 Minutes.

Avant qu’ils ne prennent le départ, les quatre jeunes organisent le matin de leur départ une grande récolte de ramassage de mégots, ouverte à tous, pour battre le record du monde de ramassage de mégots ! Deux jauges géantes de deux mètres chacune seront placées Pont Iéna pour réunir la récolte des mégots. « Plus il y aura de monde, plus il y aura de mégots, plus ça fera de bruit. En cinq minutes, on en ramasse déjà une centaine et on prend vraiment conscience de l’ampleur. Ces personnes seront des ambassadeurs, qui vont sûrement en parler à leurs proches, qui en parleront à leur tour, etc. », espère Matthieu, en se confiant à 20 Minutes.

À 16h30 le samedi, ils vont commencer leur défi sportif qui va durer une semaine : un défi qui reste encadré, puisque nager dans la Seine est dangereux. Deux bateaux et kayaks vont les encadrer en permanence, leur servir de ravitaillement et de lieu de repos. « C’est une vraie expédition, on a des combinaisons, un expert santé à bord, un défibrillateur, et 500 heures d’entraînement dans les pattes ». Ils se relaieront toutes les heures durant 7 jours et 6 nuits.

À noter que le samedi 29 mai est la journée mondiale sans tabac.