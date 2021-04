Trouver l’amour sur des sites de rencontres écolos, le boom de la drague verte

Alors que le confinement nous pousse à passer plus de temps sur les plateformes en ligne que dans les lieux de la vie réelle, n’importe quel service en ligne est une occasion pour rencontrer des personnes partageant les mêmes goûts, ou les mêmes hobbies que nous. Pour surfer sur cette tendance et faciliter la tâche, des sites de rencontre ciblant des passions en particulier ont vu le jour. Le succès de cette pratique, de plus en plus en vogue notamment chez les personnes qui défendent la nature et l’environnement, est impressionnant. Mais ces plateformes de rencontres écolo sont-elles vraiment vertes ?



Bio, écolo, vert: à la recherche d’un amour partageant les mêmes passions



My Green Lovers, Ecolo Rencontre, Bio Flirt, Amours Bio, Rencontre Bio, Vegaia, Rencontre Végétarien, Green Passions sont tous des sites de rencontre où l’on peut trouver sa moitié si l’on est à la recherche de quelqu’un aimant la nature et l’alimentation bio ou végétarienne. Rencontrer des personnes ayant déjà passé tous ces filtres peut épargner à plus d’un couple potentiel des moments de tension liés au partage des pratiques et des façons de vivre, facilitant ainsi la vie conjugale potentielle.



C’est une des questions qui est au cœur de ce type de site : comment rencontrer quelqu’un qui puisse comprendre, adhérer et partager tout de suite un style de vie particulier?

Greenpeace, conscient de cela, a lancé son propre site de rencontre en ligne lovepeace depuis la Suisse, en langue allemande. Le site propose aux clients d’échanger sur des forums et des tchats ciblés sur les problématiques écologistes. Réservé aux adhérents (ce qui est aussi une stratégie d’abonnement), cette plateforme permet d'échanger virtuellement avec d’autres adhérents. Les autres plateformes, la plupart du temps partiellement gratuites, ou sous abonnement, ont elles aussi des modèles financiers qui les rendent rentables.



Ces sites sont-ils eux aussi écolos ?



La question de l’empreinte environnementale de ce type de site se pose. Sont-ils plus respectueux de la planète qu'un site de rencontre conventionnel? Leur modèle économique donne déjà quelques pistes. My Green Lovers par exemple, est géré depuis le Panama, selon une investigation de Reporterre. Lara, cofondatrice de la plateforme, est consciente que le fait d’être établi au Panama puisse aujourd’hui nuire à l’image de GreenLovers et susciter des interrogations. Selon le site journaldesfemmes, malgré la promesse de ces sites de trouver des personnes partageant une philosophie plus sensible au respect de l’environnement, les plateformes n’ont pas de politique de réduction de l'empreinte carbone en tant qu'outil numérique, et une partie de la somme des abonnements n’est pas versée à une cause touchant aux valeurs qu'ils prônent. La plupart du temps, ces plateformes ne sont pas non plus actives dans les campagnes et actions liées aux causes environnementales. Ces sites sont donc des sites comme les autres, qui ciblent une communauté en particulier. Mais une vraie rencontre écolo ne devrait-elle pas avoir lieu dans le monde réel, et non sur une plateforme virtuelle ?