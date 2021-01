Plus de 200 millions de dollars sur un compte… dont il a perdu le mot de passe !

Stefan Thomas est un programmeur informatique qui vit à San Francisco, et passe de très mauvaises nuits en ce moment. Il est en effet propriétaire d’un portefeuille numérique en bitcoin, qui pourrait faire de lui un millionnaire.

Mais tout cela reste pour l’heure virtuel, pour une raison et une seule : Stefan Thomas a complètement le mot de passe du disque dur – ou IronKey – qui donne accès aux clés privées de son portefeuille.

Mardi, il n’avait plus que deux essais avant que le portefeuille ne devienne définitivement inaccessible et que le jeune homme tire un trait sur 220 millions de dollars, ou 180,8 millions d’euros.

Une histoire incroyable ? Pas vraiment. Elle remonte en fait à 2011, lorsqu’un client de Stefan Thomas lui offre 7002 bitcoins, comme le raconte le New York Times.

L’envol du bitcoin

A cette époque, la valeur de la cryptomonnaie atteint à peine la parité avec le dollars. Le jeune informaticien note le mot de passe sur un bout de papier, qu’il égare évidemment peu de temps après.

Seulement voilà, désormais, ce n’est plus la parité, mais un véritable envol qu’a pris le cours du bitcoin : plus de 20% en un an. Ce jeudi 14 janvier par exemple, un bitcoin vaut… 38385$ (31568€).

Autant dire que Stefan Thomas a de quoi se faire des nœuds au ventre. Son cas n’est cependant pas isolé. Une plateforme spécialisée, Chainalysis, estime ainsi que 20% des portefeuilles en bitcoins sont bloqués ou perdus. Ce qui représente la modique somme de 140 milliards de dollars.