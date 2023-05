"Lauréat drag queen": San Francisco se met les conservateurs à dos

"Pendant que la culture drag est attaquée dans d'autres parties du pays, à San Francisco, nous accueillons et élevons les formidables artistes drag qui — à travers leur art et leur militantisme — ont contribué à l'histoire de notre ville autour des questions des droits civiques et de l'équité", a déclaré London Breed.

Cette nomination intervient au moment où la question des spectacles de drag queens est devenue un nouveau champ de bataille des "guerres culturelles" menées par les conservateurs aux États-Unis.

Ceux-ci jugent ces spectacles trop sexualisés et souvent malsains. Par ailleurs, ils s'indignent notamment des "Drag Queen Story Hour", des rendez-vous de lecture destinés aux enfants, où les conteurs sont des artistes — souvent des hommes — qui adoptent des codes exagérés de la féminité en utilisant perruques, robes chatoyantes, talons aiguilles et maquillage. Les conservateurs fustigent le caractère progressiste et "woke" de cette pratique, soulignant que le pays souffre de problèmes plus importants sur lesquels se pencher, tels que la criminalité, la consommation de drogue ou l'augmentation du nombre de sans-abri.