Des produits électroniques Aukey et Mpow éjectés d’Amazon en raison de faux avis

Les faux avis sur Amazon ne sont pas nouveaux, mais grâce à une fuite de données récente, la méthode utilisée pour générer ces faux avis a été dévoilée, et des marques très populaires bénéficiant de ce système ont été découvertes. Safety Detectives, spécialiste de la sécurité informatique vient de trouver une base de données confirmant des échanges entre des fournisseurs d'Amazon et des clients désireux de fournir de fausses critiques en échange de produits gratuits. Suite à cette publication, des marques de produits électroniques très bien référencées d’habitude ont disparu du catalogue Amazon.



Une fuite de données dévoile la méthode pour créer les faux avis



Des noms d'utilisateurs, des adresses électroniques, des adresses PayPal, des liens vers des profils Amazon et des numéros WhatsApp et Telegram, ont été récupérés par l'équipe de Safety Détectives sur un serveur non sécurisé. Les messages révèlent les tactiques utilisées par les vendeurs: ils envoyaient un lien vers les articles ou les produits pour lesquels ils souhaitaient obtenir des avis 5 étoiles; le client effectuait alors un achat, pour lequel il laissait quelques jours plus tard un commentaire positif. Il pouvait ensuite envoyer un message au vendeur pour être remboursé via PayPal.



Des chargeurs, écouteurs, câbles, webcams, claviers, souris, haut-parleurs des marques Aukey et Mpow ont soudainement disparu d’Amazon



Suite à cette révélation, plusieurs produits électroniques des marques chinoises Aukey et Mpow, très populaires sur Amazon, ont disparu, ou sont bloqués à l'expédition. Selon le portail Digital trends, cette mystérieuse disparition serait liée à l’affaire SafetyDetective.

Deux des concurrents directs des marques pénalisées, Anker et RAVPower, ne seraient pas concernés pour l’instant.



La pratique des faux avis, une industrie très développée, difficile à arrêter



Les faux avis sur Amazon sont un problème de longue date, et bien qu'Amazon en soit clairement conscient, il devient de plus en plus difficile de les détecter. Les faux avis sont devenus une industrie artisanale bien développée avec des entreprises fournissant des avis convaincants, d'apparence réelle. Des sites Web comme Fakespot et Review Meta tentent de filtrer les faux avis, fournissant une autre couche au-delà du travail considérable qu'Amazon effectue lui-même - mais clairement, ça n’est pas complètement efficace.

Selon un porte parole d’Amazon, la plateforme à intérêt à ce que ses clients fassent leurs achats “en toute confiance, en sachant que les avis qu'ils lisent sont authentiques et pertinents.” Des politiques claires, à la fois pour les évaluateurs et les partenaires de vente, interdisent l'abus des fonctionnalités communautaires. Ceux qui violent ces politiques sont suspendus, bannis et des mesures juridiques contre eux sont appliquées.