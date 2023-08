Covid-19 : Le vaccin de Pfizer adapté pour contrer la souche Omicron XBB

DÉPÊCHE — Pour contrer le sous-variant du Covid-19 Omicron XBB.1.5, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé ce jour une nouvelle adaptation du vaccin de Pfizer.

Bien que l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) ne considère plus le Covid-19 comme une urgence sanitaire mondiale, l'EMA a annoncé dans un communiqué avoir "recommandé d'autoriser un vaccin (...) adapté ciblant le sous-variant Omicron XBB.1.5". Selon le régulateur, la souche XBB du virus est devenue dominante en Europe.

Le nouveau vaccin, toujours à ARN messager, est destiné à prévenir le Covid-19 chez les adultes et les enfants à partir de six mois : "Comme Omicron XBB.1.5 est étroitement lié à d’autres variants actuellement en circulation, le vaccin devrait aider à maintenir une protection optimale contre (...) ces autres variants", explique l'EMA. Cette fois-ci, selon les recommandations, toute personne de plus de cinq ans n'aurait besoin que d'une seule injection, et ce "quel que soit leur historique de vaccination contre le Covid-19".

Sans surprise, bien que les effets secondaires soient généralement légers, "des effets secondaires plus graves peuvent survenir dans de rares cas".