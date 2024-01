Des scientifiques chinois « créent » une souche mutante de coronavirus : 100% de mortalité chez la souris et un risque de transmission à l’homme

Des scientifiques chinois ont récemment mené des expériences somme toute préoccupantes sur une souche mutante de coronavirus, le GX_P2V, affichant une létalité de 100 % chez les souris. Des résultats qui suscitent d’innombrables inquiétudes dans la communauté scientifique quant au potentiel déclenchement d'une nouvelle pandémie. Ces chercheurs pékinois, liés à l'armée, ont cloné un virus similaire au Covid trouvé chez les pangolins et l'ont utilisé pour infecter des souris génétiquement modifiées, dites "humanisées", afin de comprendre la réaction potentielle du virus chez les humains.

Toutes les souris infectées ont succombé dans la huitaine, un délai qualifié de "surprenant" par les chercheurs. Les niveaux élevés de charge virale dans le cerveau et les yeux des souris suggèrent une multiplication et une propagation uniques du virus, malgré sa parenté avec le Covid. Bien que l'article scientifique en preprint, n'ait pas encore été revu par les pairs, les chercheurs alertent sur le risque de transmission du GX_P2V aux humains.

Des experts internationaux critiquent quant à eux vivement cette étude. Le Professeur François Balloux de l'University College London, la qualifie de "terrible", il ajoute que "c’est une étude épouvantable, scientifiquement inutile. Je ne vois rien de vaguement intéressant qui pourrait être appris en infectant de force une race étrange de souris humanisées avec un virus aléatoire. À l’inverse, je peux voir comment de telles choses pourraient mal tourner…" Le professeur Richard Ebright, biologiste moléculaire de l'université Rutgers, dans le New Jersey (Etats-Unis), souligne l'absence d'informations sur les précautions de biosécurité, suscitant des inquiétudes comparables à celles liées aux recherches à Wuhan.

