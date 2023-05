L’ivermectine dédiabolisée en Australie, un premier pas vers la reconnaissance d’un traitement anti-Covid efficace?

SANTÉ - En Australie, à partir du 1er juin 2023, l'ivermectine pourra être prescrite par les médecins généralistes, pour des usages "hors AMM" (hors autorisation de mise sur le marché, pour reprendre la “terminologie” française).

Il s'agit là d'une décision prise le 3 mai par la Therapeutic Goods Administration (TGA), soit l'agence de réglementation médicale et thérapeutique du gouvernement australien, qui est comparable à l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) en France.

From 1 June 2023, prescribing of oral ivermectin for ‘off-label’ uses will no longer be limited to specialists.



The TGA does not endorse off-label prescribing of ivermectin for the treatment or prevention of COVID-19.



