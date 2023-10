Manifestations de soutien aux Drs Amine Umlil et Louis Fouché, jugés le jeudi 19 octobre

À des centaines de kilomètres l'un de l'autre et à quelques heures d'intervalles, Dr Amine Umlil et Dr Louis Fouché seront tous deux jugés par l'Ordre des médecins ce jeudi 19 octobre. L'Association internationale pour une médecine scientifique indépendante et bienveillante (AIMSIB) publie une lettre de "soutien inconditionnel".

Ils n'ont ni le même parcours, ni le même profil, pourtant ils seront jugés pour la même raison : avoir trop parlé. Ce n'est pas une nouveauté pour nos lecteurs : dans les grandes lignes, l'Ordre des médecins leur reproche d'avoir exprimé de façon trop insistante leurs opinions contraires à la politique sanitaire gouvernementale pendant la crise sanitaire du Covid-19.

Amine Umlil est docteur en pharmacie et juriste en droit de la santé, ancien interne des hôpitaux de Toulouse. Louis Fouché est sorti Major de sa promotion de médecine, tout en suivant une formation en Lettres et Philosophie, avant de devenir anesthésiste-réanimateur.

FranceSoir a eu l'occasion de les recevoir l'un et l'autre :

Leurs métiers sont en jeu. Dans leur lettre, la question posée par l'AIMSIB est claire : "Pourquoi devrait-on se priver de tels professionnels de santé ?"

"Si nous avons voulu rappeler brièvement le parcours de ces deux soignants, c’est parce que nous sommes inquiets de voir qu’on cherche à juger, à critiquer, à humilier d’excellents professionnels sans jamais une seule fois prendre en compte leurs compétences médicales.", explique l'association, certaine que ces jugements tiennent davantage de la vendetta que de la justice.

De fait, Amine Umlil et Louis Fouché vont être jugés par le tribunal disciplinaire de leur ordre professionnel respectif. Le hic, c'est que "ces juges qui se doivent d’être impartiaux sont aussi les mêmes qui ont convoqué ces deux professionnels, ce sont les mêmes qui ont instruit le procès et qui sont à l’origine de la plainte".

Parce que "cela fait des années que beaucoup dénoncent ces tribunaux d’exception que sont les chambres disciplinaires des conseils de l’ordre, mais [que] rien ne change", l'AIMSIB appelle à deux rassemblements pour soutenir chacun des deux hommes.

Rassemblement de soutien au Dr Amine Umlil

Jeudi 19 octobre, 10H

4, avenue Ruysdaël, Paris 8e (Parc Monceau) Rassemblement de soutien au Dr Louis Fouché

Jeudi 19 Octobre, 12H

Parc du 26ᵉ Centenaire, Marseille

L'appel est partagé sur les réseaux. La sénatrice du Bas-Rhin, Laurence Muller-Bronn, a écrit sur X (Twitter) : "Mon soutien inconditionnel aux Drs Louis Fouché et ⁦Amine Umlil, deux professionnels de santé intègres qui n’ont fait QUE leur travail, en leur âme et conscience dans le respect de leur serment d’Hippocrate et de la déontologie. RESPECT."