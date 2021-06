Prendre l'avis d'un médecin en ligne devient plus simple

Lors des confinements successifs de 2020 et 2021, de nombreuses personnes ont réalisé leur première consultation médicale en ligne. Cette médecine à distance, appelée la “télémédecine” a permis d'éviter les contacts physiques, de protéger les soignants et les personnes âgées ou atteintes de maladies chroniques. Mais après la pandémie, la télémédecine s’implantera-t-elle durablement dans les usages? Même si de nombreux patients ont encore du mal à bien comprendre le fonctionnement de la téléconsultation, la technique s’est grandement améliorée, et a rendu cette démarche plus simple.

Qui peut pratiquer la téléconsultation et comment bien se faire rembourser ?

Dans un article précédent, nous expliquions que pour réaliser une téléconsultation, il faut d’abord être équipé d’un smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur avec caméra, d’un micro et d’une connexion Internet haut débit. Par le biais d’un interrogatoire médical, le praticien recueille les données nécessaires pour établir son diagnostic. Le médecin peut compléter l’interrogatoire par l’observation à l’aide de la vidéo. Au-delà de l’examen et du diagnostique, une téléconsultation peut permettre d'obtenir une prescription médicale et de la renouveler sans se rendre au cabinet médical. Un patient peut consulter un médecin en ligne pour n’importe quelle spécialité, pour un problème de santé occasionnel ou pour toute autre maladie chronique. Il revient au médecin de juger de la pertinence de la téléconsultation ou de la nécessité de voir son patient en cabinet.

Autre information importante à connaître: le tarif de la téléconsultation est le même qu’une consultation en présentiel. C’est le médecin qui choisira le moyen de paiement, qui peut prendre la forme de virement bancaire, d’un paiement par chèque ou encore d’un paiement en ligne par carte bancaire.

Des initiatives pour désengorger les urgences et familiariser les patients à la téléconsultation

Pour lutter contre la désertification médicale, des initiatives rendent plus simple la téléconsultation en urgence. Grâce à un partenariat entre LIVI, expert de la téléconsultation et le Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil, un centre hybride de téléconsultations médicales (physique et digital) adossé à l'hôpital a été lancé pour contribuer à désengorger les urgences. Les patients qui se présentent aux urgences ont la possibilité, s’ils le souhaitent de consulter un médecin en vidéo assisté d'un(e) infirmièr(e) sur place.

Les pharmacies aussi se sont adaptées à la télémédecine et certaines proposent des bornes de téléconsultation pour que les patients puissent consulter quasi-immédiatement un médecin traitant. Les pharmaciens sont à proximité des patients pour les accompagner dans leur téléconsultation, pour des consultations qui sont très souvent des renouvellements de prescription ou des urgences médicales.

Des cabines équipées adossées aux mairies ont aussi été déployées, pour résoudre le problème des déserts médicaux dans les petites communes. C’est le cas à Le Favril, commune de quelques 360 habitants en Eure-et-Loir, qui a mis en place des cabines de télémédecine permettant au médecin de mesurer le rythme cardiaque, la température et la pression artérielle d’un patient, de faire des tests visuels et auditifs, à plusieurs centaines de kilomètres de distance.

La téléconsultation à portée de main

Plus envie de vous déplacer au cabinet pour renouveler une ordonnance, ou attendre plusieurs heures pour une urgence? Vous n’avez qu'à tester la téléconsultation et trouver un médecin en ligne! Vous pouvez créer un compte, prendre rendez-vous et patienter quelques minutes. “Un médecin généraliste, inscrit à l’Ordre, vous appelle en vidéo” explique Livi sur son site. Grâce à l'application, on peut en outre retrouver en ligne le compte-rendu des téléconsultations, les ordonnances, les arrêts de travail ou encore les attestations.