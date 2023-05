À Saintes (Charente-Maritime), le Conseil Scientifique Indépendant (CSI) fête sa 100e émission

INDÉPENDANCE - Ce jeudi 18 et vendredi 19 mai, la ville de Saintes (Charente-Maritime) accueille le Conseil Scientifique Indépendant (CSI) afin de fêter sa 100e émission.

Pour l'occasion, un congrès exceptionnel rassemble de nombreuses personnalités qui ont participé aux éditions des CSI depuis ces trois dernières années, dont le but a été d'informer la population au sein de vidéos diffusées tous les jeudis face à la gestion gouvernementale de la crise sanitaire, sans conflit d'intérêts et dans une démarche scientifique détachée de l'industrie pharmaceutique.

Les interventions des participants au congrès du CSI sont reprises ici en direct

Parmi elles, qui vont intervenir tout au long de ces deux journées au sein de prises de parole, réunions et ateliers, on note la présence du professeur Christian Perronne, du médecin anesthésiste-réanimateur Louis Fouché, du mathématicien-chercheur Vincent Pavan, du statisticien Pierre Chaillot, de l'anthropologue de la santé Jean-Dominique Michel, de la biostatisticienne Christine Cotton, du philosophe italien Giorgio Agamben, de l'auteur Tristan Edelman, du naturopathe Fabien Moine, des médecins et oncologue Nicole et Gérard Delépine, du docteur Philippe de Chazournes, de l'enseignante-chercheuse Emmanuel Darles, des journalistes Jean-Michel Jacquemin Raffestin et André Bercoff ou encore de l'auteur Hélène Strohl et du philosophe Mehdi Belhaj-Kacem.

Le but de cette rencontre est de faire un état des lieux de la crise sociétale, culturelle et politique actuelle, afin d'évoquer des solutions pour essayer de changer, collectivement, la façon d'aborder la gestion des crises sanitaires, d'améliorer la santé des citoyens et de préserver l'existence d'un soin pratiqué dans le souci de l'intérêt commun et de la chose publique.

La journée du vendredi 19 mai sera plus particulièrement dédiée aux prises de paroles des collectifs actifs dans l'action citoyenne et associative, avec l'appui de l'association Reinfo Liberté. Localisation, organisation et rappel du programme : la 100e du CSI aura lieu au complexe le Végas, 1 route de Royan, 17100 Saintes.