Vaccins et "désinformation" : Musk jette un pavé dans la mare avec une courte vidéo

Elon Musk a encore frappé sur X (Twitter). "Vous avez entendu désinformation ?", a-t-il écrit hier, en publiant une compilation vidéo accablante pour l'industrie vaccinale. On y voit l'évolution des gros titres sur l'efficacité des vaccins, l'obligation des doses "boosters", les décisions d'arrêter la vaccination dans certains pays, ou encore les profits réalisés par les sociétés pharmaceutiques.

Pendant 1 min 30, Elon Musk propose de quoi prendre du recul sur la crise sanitaire du Covid-19 :

Have you heard dis information?

pic.twitter.com/sHljBLYNfq — Elon Musk (@elonmusk) September 26, 2023

Le début de la vidéo met en exergue l'enchaînement d'affirmations scientifiques qui a eu lieu en 2021 à propos des vaccins, montrant notamment que l'efficacité de ces derniers a largement été remise en question à travers le monde — plutôt rapidement. Tantôt l'on nous vendait ni plus ni moins que "100%" d'efficacité, tantôt un 50/50, notamment quand le variant Delta s'est pointé.

Puis, la vidéo rappelle que les autorités ont tôt fait de recommander des doses "boosters", qui sont allées jusqu'à quatre, voire cinq. Ensuite, on voit que plus tard, certains pays tels que la Suède, le Japon ou Danemark ont décidé d'arrêter la vaccination — notamment pour les plus jeunes, moins à risque — à cause de l'apparition d'effets secondaires graves.

Enfin, la vidéo montre une série d'articles qui rapportent les profits phénoménaux réalisés par l'industrie pharmaceutique.

Dans les commentaires, Elon Musk s'explique : "Ce qui me préoccupe, c'est le fait que les gens aient été obligés de se faire vacciner et de subir de multiples rappels pour pouvoir faire quoi que ce soit." Il rappelle que "si la Cour suprême des États-Unis n'avait pas invalidé la décision de Joe Biden", il aurait été contraint "de licencier toute personne refusant de se faire vacciner !" Et d'assurer : "Nous ne l'aurions pas fait."

Il avoue toutefois s'être fait vacciner avec trois doses "pour voyager", soulignant que "le troisième vaccin a failli m'envoyer à l'hôpital." "Ce n'est pas que je ne crois pas aux vaccins", écrit-il, mais "le remède ne peut pas être potentiellement pire que la maladie. Et le débat public sur l'efficacité ne devrait pas être clos."

En conclusion, il nuance ses propos en louant le potentiel médical de la technologie à ARN messager, préconisant de "ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain".