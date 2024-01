Hélène Banoun : “La biopolitique aboutit à détériorer grandement la santé des populations et donc des travailleurs“

SANTE - Deux mois après la parution de son livre La science face au pouvoir, le docteur en pharmacie, biologiste et ancienne chercheuse à l’Inserm, Helene Banoun a accordé à France-Soir un Entretien essentiel.

Avec le regroupement du ministère de la Santé et celui du Travail, “j’ai fait parvenir mon livre au premier ministre Attal et à la ministre du Travail et de la Santé Vautrin”. “Ce rassemblement des deux ministères est un fait biopolitique, je ne sais pas si ceux qui en sont à son origine s’en rendent compte”, ajoute-t-elle. Rappelons que Catherine Vautrin est le sixième ministre de la Santé depuis l’élection d’Emmanuel Macron en 2017, et le cinquième depuis mai 2022...

C’est le philosophe Michel Foucault qui a forgé le concept de biopolitique. Comme il le disait, “le pouvoir s'exerce principalement pour protéger la vie biologique de la population, et accroître sa capacité productive.”

Dans cette interview et tout au long de son livre, Hélène Banoun essaie de montrer que “les résultats atteints par la biopolitique sont maintenant l'inverse de l’objectif recherché puisqu'elle aboutit à détériorer grandement la santé des populations, et donc des travailleurs.”