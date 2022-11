Un robot dentiste pour des implants dentaires mieux posés et moins chers

Pour la première fois, les États-Unis ont approuvé l’utilisation d’un robot dentiste pour réaliser des implants dentaires. Ce robot, plus précis qu’un humain, permet d'accélérer les visites chez le dentiste, ce qui permettra à un cabinet d'accueillir plus de patients. Une avancée importante dans un contexte de pénurie mondiale de praticiens.

Un robot assistant dentiste plus précis qu'un humain

Le robot semi-autonome, appelé YOMI de Neocis Inc., est le premier appareil approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis pour effectuer des opérations d’assistance du dentiste. Il prend la forme d’un bras robotique et fonctionne de la même manière qu'un système GPS, sur lequel le dentiste garde un contrôle total à tout moment. Dans une clinique dentaire de Virginia Beach, le Dr Geoffrey Schreiber utilise la machine YOMI depuis 2019 et reçoit des retours positifs de la part de ses patients, qui apprécient les traitements moins invasifs permis par cette technologie.

Moins d’erreurs chirurgicales grâce au bras robotique

La robot YOMI collecte des informations à partir de l'analyse de la bouche d'un patient avant la procédure et fournit un modèle visuel au dentiste. "Avant cela, nous faisions des implants avec des guides imprimés en 3D, qui sont précis, mais vous ne pouvez pas changer le plan, comme vous le pouvez dans un YOMI, au milieu d'une opération", déclare Geoffrey Schreiber, cité par l'Associated Press. Comme le précise Anthony Morel, avec ce robot, le taux d’erreur est de 0,2 mm, ce qui est largement inférieur au taux constaté sans l’assistance du robot.

Des chirurgies buccales moins douloureuses

Jusqu’à aujourd'hui, de grandes incisions sont nécessaires pour voir l'os où le dentiste doit placer l'implant. On tente maintenant de pratiquer des incisions plus petites, avec des instruments moins imposants et sans courir le risque d'approcher le nerf lors d'une procédure d'implantation, ce qui minimise la douleur pour le patient.

Les soins dentaires en augmentation en raison du vieillissement de la population

Le marché mondial des implants dentaires et des matériaux nécessaires après la chirurgie devrait presque doubler pour atteindre 9 milliards de dollars au cours des neuf prochaines années, alors qu'il était évalué à moins de cinq milliards de dollars l'an dernier, selon un rapport publié récemment par Global Market Insights, une agence d'études de marché et de conseil. L'agence explique cette croissance par le fait que les populations vieillissent en Europe et dans le monde et que de plus en plus de personnes naissent ou développent des troubles dentaires depuis l’enfance. Dans ce contexte, la recherche sur les robots en dentisterie prothétique serait une percée, ainsi qu'une innovation technique et théorique qui permettra de faire face à la demande croissante.

Une solution pour éviter le tourisme dentaire ?

En 2021, en France, le délai moyen pour obtenir un rendez-vous chez un chirurgien dentiste est de 28 jours. L'automatisation pourrait, selon les experts, également répondre à une pénurie de main-d'œuvre dans le monde, pour des interventions plus rapides et bon marché. Des influenceurs font la publicité du tourisme dentaire sur les réseaux sociaux, ce qui pousse de nombreux Français à se faire poser des implants dentaires à l’étranger.

Cette année, selon l'Association des dentistes turcs (TDB), entre 150 000 à 250 000 patients étrangers se rendront en Turquie pour des soins moins chers, faisant du pays l'une des principales destinations du tourisme dentaire mondial, aux côtés de la Hongrie, de la Thaïlande ou de Dubaï, rapporte l’AFP. Cependant, ces interventions ne sont pas sans risques. L'Association dentaire britannique (BDA) a alerté contre les "risques considérables" d'effectuer des "traitements à prix réduit" à l'étranger, évoquant des cas d'infections et de "couronnes et implants mal ajustés s'étant détachés".