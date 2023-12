Paris : Vers un triplement du tarif de stationnement pour les SUV ?

Dans sa guerre contre les véhicules polluants, la maire de Paris propose un triplement des tarifs de stationnement pour les SUV : jusqu'à 18 euros de l'heure dans le centre de la capitale. Les Parisiens qui sont inscrits sur les listes électorales — et ne sont pas concernés par la mesure, voteront le 4 février prochain.

"Je n'ai pas le droit d'interdire ces voitures, mais je peux agir pour limiter leur présence", a assuré Anne Hidalgo lors d'une conférence de presse, ce vendredi 8 décembre. Aussi va-t-elle interroger les Parisiens : "Pour ou contre la création d'un tarif spécifique pour le stationnement des voitures individuelles lourdes, encombrantes et polluantes ?" Une formulation à peine orientée.

Comme le rapporte l'AFP, si le "pour" l'emporte, le "tarif spécial pour les gros véhicules" rassemblés sous le sigle SUV ("sport utility vehicle") sera de 18 euros l'heure pour les arrondissements centraux (du Iᵉʳ au XIe) et 12 euros pour les arrondissements extérieurs (du XIIe au XXe). La Ville a fixé les seuils de poids pour appliquer ces tarifs à "1,6 tonne pour les véhicules thermiques et hybrides" et "2 tonnes pour les véhicules électriques". En fait, cela exclut les modèles phares tels que la Peugeot 3008, la Renault Captur ou la Dacia Duster, qui sont plus légères.

Aussi, ne seront pas concernés par ces tarifs les résidents parisiens, les professionnels dits sédentaires, chauffeurs de taxi dans leurs zones dédiées, les artisans et les personnes à mobilité réduite.

Par ailleurs, le stationnement restera gratuit pour tout le monde après 20h00, jusqu'à 09h00 le lendemain, et le dimanche.