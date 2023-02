Bill Gates toujours aussi évasif sur ses liens avec Jeffrey Epstein: "Pour la centième fois, je regrette d’avoir diné avec lui"

Questionné une fois de plus sur sa relation avec Jeffrey Epstein, le cofondateur de Microsoft, toujours aussi gêné par la question, affirme que sa relation avec le financier et criminel sexuel se limitait à “des dîners”. Dans une interview accordée fin janvier à la chaine de télévision australienne ABC, il l'assure : Melinda Gates, opposée à cette relation, ne l’avait pas averti contre les activités de trafic sexuel sur mineurs d’Epstein, “que rien ne lie” à la fondation Gates.

Le milliardaire était l’invité de “730”, émission animée par Sarah Ferguson et diffusée sur Twitter le 30 janvier 2023. L’animatrice tentait d’obtenir “pour son audience” de nouveaux éléments sur l’une des causes du divorce de Bill avec Melinda : les liens du milliardaire avec l’ex-compagnon de Ghislaine Maxwell.

À la question de savoir s’il “regrettait la relation” avec le criminel sexuel, malgré “l'avis et la volonté de Melinda”, Bill Gates a répondu, “pour la centième fois”, par un “oui” : “Je n'aurais pas dû dîner [plusieurs fois] avec lui".

L’animatrice est revenu à la charge en lui demandant si les avertissements de Melinda portaient sur les activités criminelles de l’homme d’affaires, retrouvé pendu dans sa cellule en août 2019. Bill Gates a rétorqué par un “non”, bottant en touche en répétant : “J’ai eu [un] diner avec lui, c’est tout”. Une réponse qu’il réitère une troisième fois, lorsque Sarah Ferguson lui demande encore s’il avait des regrets.

"I shouldn't have had dinners with him." – @billgates on his association with Jeffrey Epstein #abc730 pic.twitter.com/xdqHjyVv3U