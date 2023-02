Décès de Philippe Autrive, un défenseur de la liberté face aux restrictions sanitaires

Ce 22 janvier 2023, Philippe Autrive est décédé à l’âge de 64 ans. Né en 1958 à Paris, il a passé sa jeunesse dans la capitale au sein d’une cité HLM au Plessis-Robinson. Après un bref parcours d’instituteur de 1979 à 1980, il s’engage dans des études de droit (1984 - 1986) et prête le serment d’avocat en 1987.

En 2001, Philippe Autrive est élu maire de La Ferté-Alais sous les couleurs du Parti socialiste.

Il s’est considérablement investi dans le rayonnement de sa commune au travers d’un engagement pour la jeunesse, les anciens ou encore la conservation du patrimoine.

En 2008, il décide de ne pas se représenter en tant que tête de liste, pour reprendre la robe d’avocat et la plume d’auteur, publiant en 2012, un polar intitulé Au péril de ma vie, restez prudent.

Engagé dans la défense du droit des artistes, il défend le principe de liberté de circulation et obtient, en sa qualité de vice-président de l'association Musiciens sans frontières, la création d'une carte de séjour contenant la mention « profession artistique ».

Philippe Autrive se consacre également à la défense du droit des sourds et des malentendants, œuvrant pour la reconnaissance officielle de la langue des signes comme langue minoritaire.

Ayant à cœur les droits des malades et des victimes, il est également conseil de la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations, association à but non lucratif fondée en 1954 dont la mission est de lutter contre l’obligation vaccinale. C’est à ce titre qu’il se bat contre l’extension à 11 vaccins obligatoires pour la petite enfance en 2017 et qu’il engage de nombreuses procédures judiciaires contre les mesures sanitaires mises en œuvre par le gouvernement d’Emmanuel Macron au cours de la crise du Covid-19. L’avocat fait partie des signataires à l’origine de la tribune publiée dans FranceSoir : Effets secondaires des vaccins anti-Covid : des professionnels du droit demandent la transparence totale des travaux de l'OPECST. Philippe Autrive a également été le conseiller du professeur Mirko Beljanski, un biologiste français qui a découvert des remèdes d'origine naturelle contre le cancer et le sida, dont les recherches ont fait l'objet de controverses judiciaires et de nouveau mis sur la table le pouvoir d'influence de l'industrie pharmaceutique.

Philippe Autrive laisse derrière lui son épouse et ses enfants.