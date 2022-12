Elon Musk dissout le "conseil de confiance et de sécurité" de Twitter, dénonçant son inaction contre la pédopornographie

Le « conseil de confiance et de sécurité » de Twitter, organe de modération chargé notamment de surveiller les abus sexuels sur mineurs publiés sur le réseau social, a été dissous le 12 décembre par Elon Musk, qui lui reproche son manque d’action en matière de suppression de contenus pédopornographiques.

« Alors que Twitter entre dans une nouvelle phase, nous réévaluons la meilleure façon d’intégrer des points de vue externes dans le développement de nos produits et de notre politique. Dans le cadre de ce processus, nous avons décidé que le conseil de confiance et de sécurité n’était pas la meilleure structure pour ce faire », peut-on lire dans un courriel adressé aux membres du conseil.

Créé en 2016 et composé d'une centaine de parties prenantes – dont des organisations indépendantes de défense des droits civils, des droits de l'homme et d'autres organisations -, la fonction de conseil consistait notamment à traiter sur la plateforme des problèmes tels que les « discours haineux », l'exploitation des enfants, le suicide, l'automutilation. Celui-ci a été notifié de sa dissolution peu de temps avant une réunion prévue dans la soirée du 12 décembre, selon l’Associated Press.

Le 8 décembre, trois de ses membres avaient décidé de démissionner, souhaitant faire connaitre leur protestation contre la nouvelle politique de modération de Twitter, qui, selon eux, ne lutte pas suffisamment contre les discours dits haineux. Une sortie à laquelle Elon Musk avait répondu par un tweet piqué le 10 décembre, expliquant que c'était « un crime qu'ils aient refusé de prendre des mesures contre l'exploitation des enfants pendant des années ».

It is a crime that they refused to take action on child exploitation for years!