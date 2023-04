Le Digital Services Act: le règlement européen qui vole dans les plumes de Twitter

SURVEILLANCE - Le nouveau règlement sur les services numériques, le Digital Services Act (DSA) rentre en vigueur le 1er septembre prochain. Avec lui, la Commission européenne devient l’autorité de référence en matière de surveillance des très grandes plateformes numériques, et ses exigences en la matière sont pour le moins ambitieuses. Qui plus est, Bruxelles peut infliger des amendes allant jusqu’à 6 % du chiffre d'affaires mondial. De quoi faire taire l'oiseau bleu ?

Sur le plateau de France info le dimanche 23 avril dernier, le journaliste Thomas Snegaroff s’est plaint de la disparition de certains « badges de certification » Twitter auprès de son invité. Cette coche bleue permettait d’identifier les comptes « d'intérêt public actifs, notoires et authentiques », selon des critères établis par l’ancienne direction de l’enseigne.

Thierry Breton lui a répondu en mettant en garde le patron du réseau social : « À partir de septembre, Elon Musk fera ce qu'on lui demandera de faire s'il veut continuer à opérer ».

Le Commissaire européen annonce être entouré « d’une équipe d’une centaine de personnes » capable de faire des « descentes » pour faire respecter la loi.

Le DSA a pour ambition de lutter contre les fausses informations en ligne. Il sera applicable aux entreprise suivantes.

With great scale comes great responsibility 🇪🇺



Extra #DSA obligations as of 25 August for:



AliExpress

Amazon Store

AppStore

Bing

Booking

Facebook

Google Maps

Google Play

Google Search

Google Shopping

Instagram

LinkedIn

Pinterest

Snapchat

TikTok

Twitter

Wikipedia

YouTube

Zalando pic.twitter.com/CVmDuzkKe9