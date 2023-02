"Le politique n’est pas forcément un menteur, mais Olivier Véran est un cas d’école" André Bercoff

Invité de cet “Entretien essentiel”, André Bercoff revient sur son face-à-face tendu avec Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, dans l’émission "Touche pas à mon poste" (TPMP) animée par Cyril Hanouna sur C8. “Le politique n’est pas forcément un menteur, mais lui est un cas d’école. Depuis trois ans de gestion du covid, il a menti je ne sais combien de fois : c’est un menteur professionnel”, martèle le journaliste, qui attribue la perte de son sang-froid à son indignation face à “tant de mauvaise foi, de stratégie cynique et de mensonge”. Dans cet entretien, André Bercoff revient aussi sur la mise en garde de l'Autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), qui accuse Sud Radio et le chroniqueur d’avoir mené des interviews à propos de la guerre en Ukraine “sans véritable contradiction“."Très bien. Sauf qu’il y a des chaînes en continu qui passent leur temps à n’avoir qu’une seule voix, où vous avez des émissions entières, notamment sur le narratif ukrainien. Où est la contradiction ?", pointe-t-il du doigt, en évoquant le discours des médias grand public à propos du narratif sur le Covid-19.