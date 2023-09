Des entreprises utilisent des ONG pour influencer les décisions européennes. Y a-t-il un risque de corruption ? Entretien avec Thibault Kerlirzin

ENTRETIEN ESSENTIEL - "Les entreprises ne peuvent pas directement faire des dons aux membres des institutions européennes, mais peuvent créer des fondations à travers lesquelles elles le peuvent", explique notre invité Thibault Kerlirzin, consultant en intelligence économique, formé à l’École de guerre économique (EGE) et à l’EHESS (École des hautes études en sciences sociales). L'auteur de l'étude "L’influence des ONG dans le processus législatif européen", publiée en 2022, revient sur son enquête à travers laquelle il démontre que des groupes utilisent la "bonne presse" qu’ont les Organisations non gouvernementales, afin d’influencer nos élus et non élus au Parlement ou à la Commission européenne. Thibault Kerlirzin dénonce un système rendu complexe, dur d’accès au citoyen dans sa compréhension et un manque de transparence des ONG et du Parlement pour se rendre compte de qui chuchote aux oreilles des députés européens, notamment.