"Des gens qui se disent démocrates libéraux ont l’ambition folle de faire émerger un homme nouveau" Éric Verhaeghe

« Le sujet numéro un, c’est la grande opération de psychologie sociale dont nous sommes logés, c’est la matrice qui consiste à nous faire croire qu’il y a un monde qui justifie des actions et en réalité, les raisons de ces actions sont ailleurs », nous assure Éric Verhaeghe, qui nous fait le plaisir de revenir sur le plateau de FranceSoir. Dans ce nouvel "Entretien essentiel", cet entrepreneur et ancien haut fonctionnaire développe les grandes lignes de l'Agenda 2030, plus connu sous le vocable de "Grande Réinitialisation", piloté par les élites mondialisées qui gravitent autour du Forum de Davos.

Pour ce faire, le fondateur du Courrier des stratèges et de l’association Restez libre se livre à une analyse sans concession de ce qui se joue tant au niveau national qu’international.

Derrière le narratif officiel, que se trame-t-il réellement ? Éric Verhaeghe en est certain : la crise du Covid-19 et le conflit ukrainien, sont des crises instrumentalisées pour mettre en place une société de surveillance et une transition écologique en se servant des pénuries d’électricité et de gaz. Des mesures que les autorités entendent faire accepter en les accompagnant « d’une propagande qui sert à distraire les esprits » à grand renfort de discours et d’images susceptibles de susciter l’émotion au sein des populations, ce dans l'intention de les empêcher de comprendre ce qui se joue réellement. Pourtant, tout cela n’est pas nouveau, rappelle l'ancien élève de l'ENA. Pour bien comprendre la stratégie des mondialistes et le projet qui se met en place, il invite les spectateurs à lire ou à relire The Great Reset (La grande réinitialisation) écrit par Klaus Schwab, fondateur du Forum économiques mondial.

Connaître ce texte, c’est pouvoir décrypter les similitudes chronologiques et sémantiques entre les théoriciens du nouvel ordre mondial et leurs déclinaisons par les acteurs politiques nationaux. Pour éclairer son propos, Éric Verhaeghe cite Klaus Schwab lorsqu’il écrivait en juillet 2020 : « Les leaders éclairés seront ceux qui utiliseront la sidération du Covid pour prendre des mesures environnementales qui permettront de faire la bascule vers un autre modèle ». Puis, il rappelle le discours du premier Conseil des ministres de cet été, au mois d’août dernier, au cours duquel Emmanuel Macron a évoqué « la grande bascule » qui se préparait.

Un entretien passionnant dans lequel Éric Verhaeghe nous invite à décrypter le champ stratégique et tactique des enjeux qui structurent la pensée dominante d'aujourd'hui, ce "Great Reset" qui se présente comme une aspiration à la fois étatiste et écologiste visant à faire émerger une nouvelle société.