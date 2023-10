Face aux convocations d’Amine Umlil et Louis Fouché, des citoyens demandent l’ouverture d’une enquête sur les effets indésirables des vaccins anti-Covid

ENTRETIEN ESSENTIEL - Ce jeudi 19 octobre 2023, les docteurs Louis Fouché et Amine Umlil sont convoqués par l’Ordre des médecins pour avoir critiqué la gestion de la crise sanitaire en France. En soutien aux deux médecins, des citoyens vont présenter un rapport sur ce que l’on sait aujourd’hui des effets secondaires de la vaccination et de leur lien avec l’apparition de graves pathologies. Notre invité, Martin Loizillon, membre du collectif Les Enfants d’Hippocrate, organise une manifestation à Pari sen soutien à Louis Fouché et Amine Umlil, ce jeudi 19 octobre à 17 heures, à la fontaine Saint-Michel. Avec son rapport, ce collectif souhaite que les autorités sanitaires se saisissent de la question des effets secondaires afin de vérifier s’il y a bien un lien entre vaccins et pathologies. Dans cet entretien, le Dr. Dominique Jaulmes, qui partage le plateau avec Martin Loizillon, revient sur le fait que les médecins qui avaient refusé de se plier aux injonctions gouvernementales ont, par cet acte, respecté le code de déontologie des soignants.