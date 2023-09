"On habitue les gens à être toujours sous la contrainte et donc à obéir." Entretien avec Laurence Waki, philosophe et auteur

ENTRETIEN ESSENTIEL - Dans cet entretien, nous recevons l’écrivain et philosophe Laurence Waki. Bien connue des lecteurs de France-Soir pour ses récentes tribunes publiées dans nos colonnes, l'auteur revient dans sur la place du philosophe aujourd’hui au sein de notre société. Elle évoque notamment la responsabilité qui incombe à ceux qui pratiquent cette discipline. Selon Laurence Waki, le citoyen peine à sortir de son apathie à cause des multiples injonctions données par le gouvernement depuis de nombreuses années : "Aujourd’hui, on apprend aux gens à être moins autonome et à avoir peur de ce que l’on fait ". Un échange passionnant et roboratif.

Retrouvez les textes de Laurence Waki sur son site internet.