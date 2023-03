"Il est folie d'injecter de l'ARN dans une population saine", la généticienne Alexandra Henrion Caude

ENTRETIEN ESSENTIEL - Dans ce nouvel entretien essentiel, nous recevons la généticienne et neurobiologiste, ancienne directrice de recherche à l’INSERM, Alexandra Henrion Caude. Elle est l’auteur d’un livre qui connaît un impressionnant succès de librairie, « Les apprentis sorciers » (aux éditions Albin Michel). Dans son ouvrage, elle revient sur « la grande famille de l’ARN » et, en premier lieu, sur l’usage de l’acide ribonucléique dans le cadre de la mise au point de vaccins anti-Covid-19 basés sur l’ARN messager.



Ses déclarations, pourtant toujours fondées sur une démarche scientifique, lui ont valu de nombreuses attaques ad personam. Mais à l’heure actuelle, l’évocation d’une création en partie humaine du virus Sras-CoV 2 n’est plus un tabou, appuyé par de nombreux faits et arguments : le “narratif officiel” évolue, contraint et forcé. Alexandra Henrion Caude partage avec nous son avis sur ces évolutions, rappelle les vérités qui éclatent aux yeux de l’opinion publique et évoque les conséquences sur la santé de l’utilisation de vaccins ARNm