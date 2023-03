“Les enfants du purgatoire” de Claude Ardid, une enquête édifiante sur le quotidien de la Brigade des mineurs de Marseille

L'ENTRETIEN ESSENTIEL - « L’inceste n’est pas un fait divers, le bébé secoué n’est pas un fait divers, l’agression sexuelle n’est pas un fait divers. C’est un fait de société ».

C’est ce que le journaliste Claude Ardid a découvert lors d’une immersion de deux mois à la BPF (Brigade de Protection de la Famille, toujours nommée dans la pratique « Brigade des mineurs ») de Marseille, et qu’il raconte dans un livre passionnant, « Les enfants du purgatoire » (éditions de L'Observatoire).



Dans cet ouvrage au succès retentissant, l’auteur relate, avec beaucoup de tendresse et d’admiration, le quotidien de ces policiers confrontés à des tragédies humaines à longueur de journée, et leur sentiment d’isolement. Il témoigne de la souffrance des victimes et d’une violence croissante de la société. Il évoque aussi les locaux vétustes et étriqués, le matériel défectueux, à l’image d’une institution judiciaire au bord de l’effondrement, abandonnée qu’elle est par les politiques publiques.

Dans cet entretien essentiel, Claude Ardid partage avec nous des bribes de cette expérience hors normes qui l’a beaucoup marqué, mais aussi les pistes de réflexion qu’elle a suscitées chez lui.