Vaccins ARNm, dévoiement de la science, Covid... : "J'ai le devoir d'informer mes concitoyens", Jean-Paul Bourdineaud, toxicologue

L'ENTRETIEN ESSENTIEL - Jean-Paul Bourdineaud est toxicologue. Professeur de biochimie et de microbiologie à l’Université de Bordeaux, il est aussi l’auteur de l'ouvrage "La Science Outragée", publié aux éditions Marco Pietteur, en janvier 2023. Ce livre aborde notamment les questions relatives à la gestion du Covid, la faillite du journalisme scientifique, les conflits d'intérêts ou encore les effets secondaires vaccinaux.



À propos de ces deux dernières questions, dans le cadre de cet entretien, Jean-Paul Bourdineaud constate que les citoyens sont "très inquiets du devenir du vaccin (anti-Covid-19, ndlr) dans leur corps". Et que ceux-ci ne peuvent "plus faire confiance au corps médical". Pourquoi ? Parce que "la grande majorité des épidémiologistes ont des conflits d'intérêts et sont à la solde des industriels".

Il apparaît alors une vraie "perte de confiance en la science qui ne fait que s'aggraver", symbole de la rupture "d'un contrat social" qui faisait jadis rimer "progrès" avec "bien-être". Aujourd'hui on assiste au "dévoiement de la science", selon le professeur qui donne des exemples de cette dérive : on ne peut pas dire que "la science n'est pas forcément associée au progrès".

Informer sans conflit d'intérêts

Des "gens vaccinés reviennent sur leur sentiment premier", après leur vaccin anti-Covid-19. Selon Jean-Paul Bourdineaud, ce vaccin, "beuglé par les fabricants" comme efficace à 95%, est loin d'être aussi performant.

"Avec les chiffres officiels de la DREES (Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques, ndlr), du 31 mai 2021 à juin 2022, l'efficacité vaccinale n'est que de 35 à 40%".

Un taux d'efficacité qui n'aurait même pas dû autoriser une mise sur le marché... Pourtant, "la mère des batailles" a ainsi été gagnée en communication par les industriels, qui ont bénéficié "d'un champ libre" complet et du discrédit de tout autre traitement possible, dont l'hydroxychloroquine.

Le toxicologue revient sur les méthodes scientifiques et cliniques, dont celles issues de l'"Evidence Based-Medicine" (EBM) et de la "randomisation", qui ont dénigré les études prophylactiques et observationnelles. Ces dernières sont pourtant "autant valides et apportent du sérieux scientifique".

Pour éviter d'être fourvoyés par ces tours de passe-passe méthodologiques, la réponse est simple pour le professeur, qui rappelle n'avoir aucun conflit d'intérêts : "Il faut que les gens comprennent comment la science fonctionne."