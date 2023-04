Un lobbyiste belge porte plainte contre Ursula Von der Leyen pour "corruption". Entretien avec Me Diane Protat et Frédéric Baldan

ENTRETIEN - Deux plaintes ont été déposées visant la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, et ses liens avec Albert Bourla, président de l’entreprise Pfizer, principal distributeur en Europe, des vaccins contre le Covid-19 (80% des vaccins fournis).

Une première plainte est portée par l’association « BonSens », présidée par Xavier Azalbert, représentée par Me Diane Protat, avocate au barreau de Paris, pour dénoncer une « d’usurpation de fonctions et de titre », « destruction de documents publics » et « prise illégal d’intérêt et corruption ». Une deuxième plainte soulève les mêmes griefs et tentent d’alerter les tribunaux belges, celle-ci est portée par un lobbyiste, Frédéric Baldan, spécialiste des relations sino-européennes et représentant d’un cabinet de conseil. Selon eux, il y a un risque de corruption au sommet de l’Union européenne, notamment avec l’affaire des SMS échangés en privé pour négocier l’achat des vaccins par l’institution supranationale. La Commission européenne a refusé de donner ces SMS en prétextant qu’ils étaient de nature privée et ne portant pas sur des discussions professionnelles ou d’affaires, les deux plaignants soulèvent alors que ces échanges de SMS révèleraient une relation intime qui donc ferait l’objet d’un conflit d’intérêt grave dans cette affaire : « on lui a demandé de nous mettre à disposition ces données, et une nouvelle fois, il y a eu disparition du téléphone. On voit là, un même modus operandi».

