Eloïse Valli : "Je veux qu'on résiste !"

La culture est en danger et Eloïse Valli appelle à résister. La jeune comédienne que l'on connaît surtout pour le rôle de Shine dans "Plus belle la vie" et que l'on verra bientôt dans la série Netflix "Friendzone" est aussi une habituée des planches, avec notamment des rôles dans des pièces comme "Grease" en 2016 où "Des amis presque parfaits" en 2017.

Invitée au Défi de la vérité d'un Richard Boutry subjugué par tant de charme et de délicatesse, elle crie sa détresse face à la sinistrose et la mise à mort de la culture en France : "Je veux vraiment qu'on résiste et qu'on reste optimiste ! Il ne faut pas que la culture meure, il n'y a pas que la culture internet !"

Comparant le masque obligatoire à une "muselière", elle parle de "torture mentale" et déplore la disparition du lien social : "J'ai l'impression qu'on est déshumanisés et qu'on tend vers une robotisation de l'être humain."

Cette détresse, elle la retrouve aussi chez les jeunes qu'elle juge frappés de "tristesse mentale" : "il y a une psychose qui commence à arriver, une dépression chez les plus jeunes." Mais ce qui définit surtout la ravissante Eloïse, c'est son optimisme, sa volonté de lutter pour le positif, la spiritualité et méditation comme armes de résistance, parce qu'elle le dit et le répète : "Je veux qu'on résiste !"