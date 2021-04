Nicolas Dupont-Aignan au Défi de la vérité : "leur rêve, c'est la Chine"

Nicolas Dupont-Aignan a relevé le défi ! Maire de Yerres et député français depuis plus de vingt ans, il a annoncé très tôt, en septembre dernier, sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. Très critique envers Emmanuel Macron qu'il qualifie d'immature, sans compétence, jouant avec les Français, il évoque une désinformation des médias notamment au sujet des vaccins. En effet, il pense que les traitements comme l'hydroxychloroquine et l'ivermectine subissent un dénigrement injustifié. Il traite également du danger d'un basculement dans un régime plus autoritaire, semblable à la Chine.

Dénonçant notamment "l'ubérisation du pouvoir", ainsi que "les oligarques" au-dessus du peuple détenant les médias, il répond dans le Défi de la vérité aux questions de Richard Boutry :