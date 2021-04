Patrick Jaulent : "À force de jouer avec des allumettes, on finit par mettre le feu"

Docteur en électronique, lanceur d'alerte et auteur, Patrick Jaulent vient de publier "Un monde de menteurs : la cybersurveillance au service de la vérité". Il a répondu à notre invitation du Défi de la vérité.

Se disant en "colère", déplorant le sacrifice "des actifs, des jeunes pour des vieux comme [lui]", il estime ici qu'il "faut que la vérité sorte" et revient sur l'origine du virus, l'histoire du laboratoire P4 de Wuhan et son lien avec la France.

Affirmant que la dangerosité du virus a été manipulée artificiellement, il constate "qu'à force de jouer avec des allumettes, on finit par mettre le feu" et évoque enfin sur les vaccins, leur nature, et le lien entre les différents fabricants et notamment la fondation de Bill Gates.