Confidences d’un initié sur le "complexe industriel de la censure", un business de plusieurs centaines de millions de dollars

DEBRIEFING - Andrew Lowenthal est essayiste, chercheur affilié à l'Institute for Network Cultures de l'université d'Amsterdam et producteur indépendant. Il se consacre à la défense des droits du numérique et publie ses réflexions en la matière, notamment sur la plateforme Substack, via son compte NetworkAffects.

Ardent défenseur de la liberté d’expression depuis de nombreuses années, il a observé avec l’œil d’un expert de l’économie digitale, les dérives ayant entraîné un phénomène massif de censure en ligne.



Lowenthal a aussi collaboré avec le journaliste indépendant Matt Taibbi, l’un des pionniers du scandale des Twitter Files : lui aussi a rejoint l’enquête à propos de ces documents internes à la plateforme dite de l’oiseau bleu livrés par son nouveau propriétaire Elon Musk.

De nombreuses révélations en conséquence ont permis de montrer comment des pratiques de censure à grande échelle se déclenchaient, mélangeant les sphères médiatique, politique, industrielle et même militaire, liée au renseignement.

Aujourd’hui, dans ce premier debriefing, nous évoquons l’expérience qu’Andrew a eu face à ce "complexe industriel de la censure" qui se présente pourtant en lutte "contre la désinformation", dans les pays asiatiques et en Europe.

À partir de son analyse publiée en français hier sur France-Soir, nous allons essayer de comprendre cette fois-ci en Version Originale (l'entretien est en cours de traduction), comment les médias et la société civile, au lieu de défendre leur indépendance et la liberté d’expression, ont sombré dans un business estimé à plusieurs centaines de millions de dollars (voire plus) dans lequel peut intervenir contre toute attente l’armée ou l'industrie, comme Big Pharma.