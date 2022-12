Crise énergétique : "C'est tout l'artisanat qui court un grave danger" Christophe Chirat, restaurateur

« On a jusqu’à 800% d’augmentation des charges en électricité pour certains [...] C'est impensable de pouvoir accepter des choses comme ça. » Un an après son passage sur FranceSoir pour alerter sur les politiques sanitaires appliquées aux restaurateurs, le membre du collectif Les Pendus, Christophe Chirat est de nouveau notre invité pour, cette fois-ci, dénoncer les conséquences catastrophiques de la politique du gouvernement qui ont mené à une envolée des prix du gaz et de l'électricité, dont les propriétaires, comme lui, de restaurant, mais aussi tous les petits commerces (boulangerie, boutique, entre autres) paient aujourd'hui les pots cassés. Une flambée des prix qui s’ajoute aux « aides à l’URSSAF » octroyées aux restaurants pendant la crise Covid, qu’ils doivent aujourd’hui rembourser. Cette accumulation des charges, il craint, comme beaucoup d'autres, ne pas pouvoir lui faire face. Aussi, il appelle le gouvernement à assumer ses responsabilités.