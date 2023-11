Didier Raoult  : “Ce que l’on nous a fait subir est immoral et doit cesser”

DEBRIEFING - Nouvelle publication de l’étude démontrant l’efficacité des traitements précoces, qui fait trembler le pouvoir.

Le professeur Raoult et quatre autres chercheurs, les professeurs Brouqui, Million, Parola et Mc Cullough publient un nouvelle étude sur les 30 423 patients pris en charge et soignés à l’IHU-Méditerranée durant la crise Covid. Initialement publiée le 4 juin 2023, cette étude avait été rétractée suite aux pressions exercées par François Braun, ministre de la Santé à l’époque. Mais les ministres de la Santé se succèdent et Didier Raoult continue à faire de la science.

Dans ce débriefing, il revient sur cette publication. Les résultats de l’étude sont statistiquement en faveur des traitements précoces, ce qui paraît logique au regard du type de maladie qu’est le Covid. Non seulement, les résultats sont indéniablement en faveur de la bithérapie (rappelons que les cinq chercheurs associés à l'étude ont soigné avec ces traitements pendant la crise), mais les données ont été validées par huissier dans un souci de transparence et d’intégrité.

Parmi les 30 202 patients pour lesquels des informations sur le traitement étaient disponibles, 191 sur 23 172 (0,082 %) patients traités par hydroxychloroquine et aziththromycine (HCQ-AZ) sont décédés,contre 344/7030 (4,89 %) qui n’ont pas reçu de traitement par HCQ-AZ.

Le traitement par HCQ-AZ a généré une mortalité plus faible que le traitement sans HCQ-AZ.

Le rapport de chance relative, ou odds ratio en anglais (OR) est de 0,16. C’est un calcul statistique qui permet d'évaluer la dépendance entre des variables aléatoires qualitatives souvent utilisées pour mettre en évidence le degré ou la force d’une association entre des échantillons traités ou pas dans des études cliniques. Après redressement et ajustement pour tenir compte du sexe, de l’âge, de la période et de la prise en charge du patient, la bithérapie est toujours associée à un taux de mortalité significativement plus faible.

Laurent Mucchielli a proposé une analyse de cette étude et conclut : “L’IHU démontre que son protocole anti-Covid aurait pu sauver de très nombreuses vies”.

Citant Schopenhauer ("Toute vérité passe par trois étapes : elle est toujours ridiculisée puis violemment combattue avant d'être acceptée comme une évidence"), le professeur Raoult évoque son tweet sur l'aveu de l'ancien président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy qui reconnaît s'être trompé sur l'efficacité du vaccin. Il aurait d'ailleurs pu prendre connaissance du contrat Pfizer sud-africain qui indique noir sur blanc que le fabricant ne s'engage ni sur l'efficacité ni sur les effets secondaires.

On est les gentils !

Jean François Delfraissy reconnaît qu'il s'est trompé sur l'efficacité du vaccin Covid 19 sur la… pic.twitter.com/X7wrb7ABNN — Didier Raoult (@raoult_didier) October 27, 2023

De la même manière que Jean-François Delfraissy reconnaît ses erreurs, ne serait-il pas opportun que l’actuel ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, reconnaisse aussi les siennes, par exemple quand il a osé déclarer qu’il n’y avait pas d’effets secondaires de la vaccination début octobre sur France Inter, et en réitérant ce message par un tweet.

Le Pr. Perronne et France Soir m’attaquent devant la CJR. Le motif (si je comprends bien) : avoir dit que les vaccins à ARN messager contre le Covid sont sûrs et efficaces… Que dire ?, sinon que les vaccins à ARNm sont sûrs, efficaces et essentiels pour protéger les + fragiles. — Aurélien Rousseau (@aur_rousseau) October 8, 2023

Suite à cette étude, il est temps que les Français demandent une enquête publique. IL Y AVAIT MOYEN DE SOIGNER AUTREMENT !