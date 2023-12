La consommation a baissé de 10% depuis 2021 avec une destruction du pouvoir d’achat – Analyse de l'économiste Philippe Murer

DEBRIEFING - A l'approche de l’hiver, le froid revient, les factures d’électricité augmentent, l’inflation galope, les impôts locaux flambent, l’épargne diminue et le gouvernement s’enferme dans des positions difficilement tenables.

Dans ce débriefing, Philippe Murer, économiste gaulliste, décrypte et commente l’actualité économique en France et à l’étranger. Et nous livre un point complet sur l’énergie, l’emploi, l’industrie, l’état des forces vives en France ainsi que la place de notre pays dans le monde. Il alerte, une fois de plus, sur une dette qui ne cesse grossir : 600 milliards supplémentaires depuis 2020...