Gabriel Shipton, demi-frère d'Assange et producteur d'"Ithaka" : "Il reste peu de recours juridiques pour sauver Julian"

ENTRETIEN – Alors que le journaliste australien, Julian Assange, figure de la défense de la liberté de la presse, est toujours enfermé depuis 2019 en Grande-Bretagne, sa famille travaille sans relâche à sa libération. France-Soir donne la parole à son demi-frère, Gabriel Shipton, producteur d'"Ithaka", film qui a bouleversé l’Australie, et traitant des conditions de vie de son frère et du combat de militants de Wikileaks pour le sauver. Gabriel Shipton nous parle de son enfance en compagnie de Julian dont il se souvient comme d’un garçon passionné de technologie, doté d'un sens aigu de la justice. Le mercredi 7 février prochain, le comité de soutien de Julian Assange organise une projection d'"Ithaka" à l’Assemblée nationale, à Paris, à laquelle sont conviés élus et médias.

Dans un peu plus de deux semaines, le destin d'Assange pourrait basculer. En effet, les 20 et 21 février prochains, deux juges britanniques étudieront son dossier afin de savoir si le fondateur de Wikileaks aura encore une possibilité d'un recours pour éviter l’extradition vers les Etats-Unis, où il risque 175 ans d’emprisonnement.

Pour voir le film : https://www.cinemutins.com/ithaka-le-combat-pour-liberer-assange.