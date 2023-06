Dr Martin Zizi : les chasseurs de complotistes sont "intolérants et sectaires"

DEBRIEFING - Martin Zizi est médecin, biophysicien et épidémiologiste moléculaire, ancien conseiller de l’ONU et président d'un Comité de bioéthique. Dans cet entretien au ton chaleureux, mais sans concession sur le fond, il dresse un premier bilan sévère de la gestion de la crise sanitaire. Celle-ci, menée par les gouvernements, leurs administrations et d'autres institutions internationales, a concerné aussi en tant qu'acteurs les cellules de fact-checking et le monde des médias.

Alors que "la crise Covid est terminée depuis l'arrivée d'Omicron", il est temps de s'interroger selon lui sur les moyens employés face au SARS-CoV 2, et notamment à propos des thérapies géniques, un domaine autour duquel Martin Zizi a beaucoup travaillé.



"La crise vaccinale est en train de commencer", dit-il, avec l'apparition "d'effets secondaires liés" à l'usage "de la plateforme ARNm". Une technique à ses yeux "qui n'était pas prête pour un usage massif".

Il faut faire désormais en la matière faire "un inventaire honnête", savoir "qui a fait quoi, quand, pour avancer". Martin Zizi l'affirme : il est nécessaire de "dépolluer ce cirque" et savoir reconnaître les mérites de ceux qui ont soigné durant la crise Covid.

"Le crime de Raoult est d'être allé contre la doxa", affirme le Dr Martin Zizi. Le professeur marseillais "a sauvé des gens, on lui fait un faux procès", indique-t-il, en évoquant les traitements précoces disponibles début 2020 mais non mobilisés par les autorités. Il a apporté par ailleurs sa signature à la tribune lancée par l'association BonSens.org, en soutien au Professeur Raoult qui a fait partie "des médecins qui ont agi".

Martin Zizi livre aussi une analyse cinglante sur le fondateur de Conspiracy Watch, Rudy Reichstadt. Selon lui, ce dernier est "tombé lui-même dans ce qu’il a dénoncé, à savoir les biais de sélection, de confirmation et de généralisation".

Mr Rudy Reichstadt a fini par tomber lui-même dans ce qu'il a dénoncé

Les fameux biais

- de sélection

- de confirmation

- de généralisation

- de victimisation...

qu'il avait dénoncé avec des collègues académiques, il les a tous repris à sa charge.



Il prend sur LUI seul de… https://t.co/YIKNUueOP2 — Martin Zizi (@MartinZ_uncut) June 3, 2023

"Conspiracy Watch est devenu le plus grand site de désinformation", qui "fait des listes" pour attaquer seulement les opposants à la gestion "officielle" de la crise sanitaire ou les gens qui ont des compétences reconnues, mais qui ne vont pas dans le sens du dogme sanitaire.

Dans le traitement de l'information, "il faut de la pluralité, tout le monde peut comprendre qu'il y a un problème lorsqu'il n'y a qu'une seule doxa".

"Les mauvais outils" ont été utilisés, lance le docteur. "Les quatre premiers mois, je peux comprendre, on peut avoir peur". Mais "après, de grands scientifiques ont dit 'c'est pas dangereux' et là, on ne change pas son fusil d'épaule"...

Autrement dit, la crise a été gérée d'une façon unilatérale, en oubliant en médecine et en science "les concepts de base enseignés depuis 40 ans aux étudiants" et l'observation des données, comme leur évolution.

"Pourquoi avons-nous cassé les tissus sociaux, pourquoi avons-nous divisé tous les gens ?" Martin Zizi donne le ton à un débat devenu nécessaire.