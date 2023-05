“La neutralité carbone horizon 2050 n’arrivera pas”. Entretien avec Steven Koonin, physicien et ancien conseiller d'Obama

DEBRIEFING - Steven E. Koonin a été le conseiller climatique de Barack Obama durant trois ans. Il a publié l’ouvrage “Climat, la part d’incertitude”, aux éditions l’Artilleur en 2022. En plus de revenir sur les raisons qui l’ont poussé à écrire ce livre, il nous livre son analyse sur la stratégie “Zéro émission nette”.



“L’objectif zéro carbone est un cri de rassemblement pour les troupes”

Pour notre invité, la stratégie “Zéro émission nette” que le monde occidental est en train de mettre en place est vouée à l’échec. “Trop de choses vont devoir changer trop rapidement”, nous explique-t-il.

La technologie, l’économie, les réglementations et le comportement des populations ne pourront pas s’adapter d’ici 2050, sans compter que cette stratégie va coûter “une somme d'argent colossale”. Toujours selon lui, l’administration pousse le Net Zero “trop vite et trop fort”, sans plan concerté.

De plus, il faut prendre en compte que le reste du monde ne décarbone pas, “mais est plutôt inquiet de savoir comment obtenir de l’énergie fossile pour vivre une vie meilleure”.

Il existe bien un consensus sur l’augmentation du CO² dans l’atmosphère, néanmoins il n'est pas démontré que la concentration des émissions de gaz à effet de serre soit le facteur clé du réchauffement. Pour Steven Koonin, les décideurs politiques font dire des choses aux projections climatiques que les modèles ne prédisent pas eux-mêmes.

Pour justifier ce comportement, il aime citer l’écrivain américain Henry Louis Mencken qui disait la chose suivante : “Tout le but de la politique pratique est de garder la population alarmée (et donc pressée d'être conduite à la sécurité) par une série interminable de contes, la plupart imaginaires”.