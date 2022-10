"Il y a une menace immédiate de mort avec chaque vaccin" Peter McCullough

Fausses allégations sur l'efficacité et la sécurité des vaccins anti-Sars-CoV-2, sous évaluation de la tolérance des produits, données manquantes sur l'immunogenicité, dans ce nouveau "Debriefing", Peter McCullough nous livre de nouvelles informations sur les événements cliniques graves provoqués par les injections anti-Covid-19. Des événements indésirables sous-estimés par les agences de santé publique, niés par la majorité des grands médias et censurés par les grandes revues médicales qui, depuis le début de la campagne de vaccination, acceptent pour seuls articles ceux qui présentent les vaccins comme étant "sûrs et efficaces".

Le professeur McCullough revient à nouveau sur la censure des informations diffusées par les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook ou YouTube. Une censure organisée par le gouvernement, mais également par les agences gouvernementales comme le CDC qui ont exigé des réseaux sociaux leur conformisme au narratif officiel de manière à faire avancer rapidement le programme de vaccination.

Dans ce cas, comment lutter contre cette censure ? En lisant des livres, nous dit Peter McCullough, qui invite le public à se constituer une bibliothèque. Des livres pour apprendre la véritable histoire de la suppression des traitements précoces ou pour comprendre la planification de la préparation de la pandémie. Une incitation à la lecture, mais aussi à la découverte de documentaires importants comme « Are the kids okay ? » ou « Sûr et efficace ».

Enfin, dans le champ médiatique, McCullough estime que seuls les médias indépendants constituent une source fiable susceptible de porter à la connaissance du public une information sur les événements indésirables et sur l’efficacité réelle de ces thérapies géniques.

Le tableau actuel est sombre, mais le professeur McCullough ne doute pas pour autant que la vérité finira par triompher de la corruption généralisée, tandis que les derniers chiffres montrent qu’il n’y a plus d’adhésions de la population à la politique vaccinale prônée par les différentes autorités sanitaires.

Cependant, devant l’ampleur du désastre, le plus grand défi sera de limiter les décès, les handicaps et les blessures causés par la vaccination. L’enjeu est de taille. Il appartiendra au corps médical de se montrer à la hauteur de ses responsabilités.

Le professeur Peter McCullough est un spécialiste de médecine interne, cardiologue et épidémiologiste, devenu un chef de file dans la réponse médicale face à la crise du Covid-19. Il a publié « Pathophysiological Basis and Rationale for Early Outpatient Treatment of SARS-CoV-2 (COVID-19) Infection », la première synthèse des différents traitements existants qui répondent aux différentes phases de la maladie pour des patients en ambulatoires, infectés par le Sars-CoV-2.

Son expertise et sa compréhension du virus lui ont permis de témoigner à de nombreuses reprises devant le Sénat américain.