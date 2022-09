"Il n’y a eu aucun signalement de patients": Stéphane Gayet, radié par l’Ordre des médecins, nous répond

La sanction est tombée la semaine dernière. Quelques jours après son audience devant la Chambre disciplinaire du Conseil régional de l’Ordre des médecins, Stéphane Gayet, médecin infectiologue et hygiéniste, a été radié par son Ordre. Pour nous expliquer sa situation, il répond à nos questions dans ce "Débriefing".





L'Ordre reproche au Dr Stéphane Gayet d’avoir prescrit des traitements précoces à des patients à qui il avait diagnostiqué un Covid long. Une pathologie qui fait suite à une infection au Covid-19, et qui n'a pas encore guéri, nous explique-t-il.

Pris de douleurs qui n’en finissent pas et qui mènent parfois à des dépressions, les patients viennent chez lui en consultation. À sa connaissance, aucun d'entre eux ne s'est plaint de ses traitements. Après l'annonce de sa radiation la semaine dernière, plusieurs patients ont même affirmé que les prescriptions du médecin ont été d'un grand secours. Les deux signalements qui ont débouché sur une convocation devant la chambre disciplinaire, sont en réalité le fait de deux de ses collègues issus du même service, nous rapporte le Dr Gayet.

Privé de la possibilité de faire appel, la décision de l'Ordre est perçue comme un « déshonneur » et une « injustice » par le médecin, qui se sent pleinement capable et légitimes pour prendre les décisions médicales au regard de son riche parcours : « Après toutes ces années que j’ai passé à apprendre la médecine, après toutes les gardes que j’ai faites, j’ai fait de la réanimation. J'ai un parcours au CHU de Nancy qui est important. Enfin, je sais ce que sont les traitements lourds. J’ai vu suffisamment de patientes et de patients pour savoir écouter une personne et savoir la traiter. »

Au cours de cet entretien, ce dernier explique que toute expertise venant confirmer ou infirmer l'efficacité des traitements précoces dans le soin du Covid long, lui a été refusée. Selon le praticien, les membres de la chambre disciplinaire n'ont probablement pas les compétences pour établir un jugement sur cette question.

Selon l'infectiologue, ne pas solliciter les conseils d’un avocat a été une « erreur », car sa défense aurait été meilleure, ne disposant que de peu d’expérience dans le domaine juridique. Ce service étant pour ses moyens trop coûteux, il a donc préféré tenter d'assurer lui-même sa défense : « J’ai fait l’erreur de ne pas me faire défendre par un avocat. Et, j'ai cru me défendre correctement, mais j’ai appris par la suite qu’il fallait se faire défendre par un avocat, car, lui, connait bien la façon de se défendre. Il connait bien la procédure juridique et sait sur quoi il faut insister. Quant à moi, je me suis défendu aussi bien que je le pouvais, en argumentant de façon technique, en argumentant sur des notions médicales. Je pense que ça n’a pas eu d’effet. Et j’ai reçu la notification de sanction le 19 juillet. »