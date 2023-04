Suspension du Dr Umlil : le tribunal rejette son droit au recours en référé - entretien avec son avocat Me Benages

ENTRETIEN - Le 27 janvier 2023, le Dr Umlil, pharmacien et spécialiste de pharmacovigilance, avait été révoqué de ses fonctions de pharmacien de l’hôpital de Cholet. Une révocation brutale pour l’intéressé qui, fort de son expertise, a été entendu en 2022 par l’OPECST (Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques) dans le cadre de l’évaluation des vaccins Covid-19, sous la présidence du mathématicien Cédric Villani. Le Dr Umlil démontrait des états de services hors pair, son travail ayant été salué par de nombreuses instances administratives.

Le Dr Umlil et son avocat, Me Thomas Benages, ont fait un recours contre cette révocation. L’audience du référé suspension s’est tenue le 7 avril 2023 à Nantes. Ce 14 avril 2023, Me Benages a informé que « la décision du référé est tombée, le tribunal n’a pas donné droit au recours du docteur Umlil de suspendre la décision de révocation au motif que la réintégration immédiate du Dr Umlil ferait peser un risque pour le bon fonctionnement du service public hospitalier. »

C'est une décision surprenante, que Maître Thomas Benages a commentée dans ce debriefing. Le Dr Umlil envisage d'ores et déjà de faire appel devant le Conseil d’État.