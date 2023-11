Avant-première de Sound of Freedom : réactions d’un public conquis

France-Soir était présent à l’avant-première du film Sound of Freedom le 7 novembre au cinéma UGC Normandie, avenue des Champs-Elysées. Nous avons recueilli les réactions d’un public conquis à la sortie de la séance.

Le film s’est hissé en haut du box-office à sa sortie aux États-Unis et débarque en France le mercredi 15 novembre.

"Ce film ouvre enfin le dialogue"

Les spectateurs, encore bouleversés, sont unanimes à notre micro : " Un film magnifique ", "une claque", " bouleversant". Beaucoup s’attendaient pourtant à voir des images choquantes et se disent soulagés que le long-métrage reste accessible à tous. Ils saluent également une réalisation “incroyable”. Surtout, "ce film ouvre enfin le dialogue sur un sujet dont on ne parle pas du tout ", celui de la pédocriminalité et du trafic sexuel des enfants.