Reportage: après les projections du "Monde d’après 2", les acteurs débattent avec les spectateurs du film

REPORTAGE - Dimanche 7 mai, France-Soir s’est rendu aux débats organisés suite à la projection du film "Le monde d’après 2" de Laurent Firode à l’Espace Saint-Michel (Paris, Ve arrondissement), le cinéma indépendant d'Art et Essai. Dans ce long-métrage, le réalisateur livre une satire de la société française moderne, revenant notamment sur les discussions relatives au conflit russo-ukrainien, au wokisme, au passe sanitaire et au port du masque.

Suite au succès du premier opus, l’année précédente, le réalisateur a renouvelé l’expérience, proposant après chaque diffusion en salle du film plusieurs débats après la séance de projection. Lors de ces échanges, les spectateurs ont pu partager leurs idées afin d'agir en société. Évidemment, ils ont aussi fait part de leur ressenti sur le film.

Les acteurs Elise Lissague et Christian Diaz étaient présents aux côtés de Laurent Firode pour dialoguer avec les spectateurs du film. Les projections du "Monde d’après 2" et les débats qui les accompagnent sont organisés tous les vendredi et dimanche, à 18h30 à l’Espace Saint-Michel.