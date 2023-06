Salon Vivatech : homme ou machine ?

VIVATECH - Organisé du 14 au 17 juin dernier à Paris, par le groupe Les Échos, détenu par Bernard Arnault, et par le groupe Publicis, le salon Vivatech est, depuis 2016, la vitrine française des nouvelles technologies. Robots, voitures "intelligentes", Intelligence artificielle (IA), etc, mais aussi innovations plus pragmatiques, à l'image de cette société qui fabrique des feuilles… avec des feuilles, plus précisément du papier avec les feuilles des arbres au lieu du tronc.

Dans quelle mesure avons-nous véritablement besoin de la technologie ? Est-elle destinée à remplacer l'humain ? Vous trouverez dans cette vidéo un échantillon d'inventions présentées au salon. De quoi, nous l'espérons, nourrir la réflexion.

Première partie :

Deuxième partie à suivre.