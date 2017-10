Beyoncé avec un décolleté XXL, elle propose une leçon de style à ses fans (photos)

Qui a dit que le jogging était un vêtement peu seyant? En tout cas, Beyoncé a prouvé à ses détracteurs qu'elle pouvait tout porter, même cet habit détente du dimanche. En pantalon et veste de sport rouge, la diva a fait son show sur Instagram et a montré à ses fans son style dans trois montages dont elle a le secret.

Mais ce n'est pas tout. La chanteuse a aussi dévoilé quelques photos de son intimité. Des selfies qui ont fait tourner des têtes. Son décolleté XXL mettait sa poitrine généreuse très en valeur, ce qui n'a échappé à personne.

La "Queen" aux 107 millions d'abonnés a créé un énorme buzz avec ses trois publications. Près de trois millions de personnes ont liké les différentes photos. Beyoncé contrôle parfaitement ses réseaux sociaux et chaque mise à jour est suivie par des millions d'admirateurs qui s'extasient devant les courbes de la star. La maman qui a accouché de jumeaux, Rumi et Sir, en juin dernier, a déjà retrouvé son corps d'avant sa grossesse contrairement à sa grande rivale Kim Kardashian. La compagne de Kanye West avait beaucoup peiné à perdre les 27 kilos qu'elle avait pris alors qu'elle attendait son fils Saint.

Enfin, ce que les fans aiment chez Beyoncé (en plus de son talent), c'est qu'à la différence des mannequins comme Bella Hadid, Emily Ratajkowski ou même Bella Thorne, la compagne du rappeur Jay-Z ne se dénude jamais. Préférant exposer ses bijoux et ses vêtements de luxe. Une différence qu'elle cultive chaque jour et qui réjouit les fans, qui ne sont pourtant pas insensibles aux autres starlettes.