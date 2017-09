Kim Glow et Sylvain Potard? C'est de l'histoire ancienne

Le monde de la téléréalité est parfois cruel. Et Kim Glow en a (encore) fait l'expérience tout récemment. La bimbo de 37 ans, célèbre pour ses coups de gueule et frasques en tout genre dans Les Anges de la téléréalité ou Les Marseillais, est désormais célibataire.

Selon le magazine people Public, Kim Glow et son désormais ex-chéri auraient en effet mis un terme à leur relation. Un proche de la trentenaire a confié qu'elle était "bouleversée". Et d'ajouter: "d'ailleurs, elle a encore du mal à l'admettre". Ce qui laisse entendre que c'est le champion de MMA, dont les muscles (et autres atouts) avaient fait une apparition remarquée dans le calendrier des Dieux du Stade en 2016, qui a choisi de prendre une route différente que celle de Kim.

Il faut dire que tout est allé très vite entre eux. Extrêmement vite même. En mai dernier, après quelques jours de relation, ils avaient officialisé leur couple sur le plateau du Mad Mag d'Ayem Nour, sur NRJ12. N'hésitant d'ailleurs pas s'embrasser avec beaucoup… d'amour (pour ne pas dire autre chose).

Après ça, ils s'étaient tout de suite affichés ensemble dans les médias et sur les réseaux sociaux. A la salle de sport, dans les rues de Paris, au restaurant… ils ne se sont plus lâchés pendant cinq mois. Fin août, des rumeurs les disaient déjà séparés, mais Kim Glow avait démenti face à Aymeric Bonnery, toujours sur le plateau du Mad Mag (là où ils s'étaient rencontrés).

Mais c'est désormais quasiment certains, les deux tourtereaux n'en sont plus. Si aucun des deux ne s'est exprimé sur le sujet, ils ne se suivent plus mutuellement sur les réseaux sociaux. Et Kim a supprimé toutes les photos de Sylvain de son compte Instagram. Heureusement qu'elle a ses copines et son million d'abonnés pour la consoler dans ces moments difficiles.