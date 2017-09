"Les Marseillais": Julien Tanti et Manon Marsault à nouveau en couple? Le beau gosse répond aux rumeurs (photos)

Les apparences sont parfois trompeuses. Et dans le monde de la téléréalité, elles semblent même carrément faussées. Julien Tanti, le personnage le plus emblématique des Marseillais (avec Kevin Guedj et Jessica Thivenin), qui a été en couple pendant plusieurs mois avec Manon Marsault (rencontrée en 2016 sur le tournage de la première saison de Moundir et les apprentis aventuriers) a mis fin aux rumeurs qui le disaient à nouveau en couple avec la jeune femme.

"Je suis bien célibataire, alors arrêtez avec vos histoires s'il vous plaît. Manon et moi, ce n'est que de l'amitié. Maintenant elle va repartir dans sa vie à Paris. Bisous à tous", a-t-il déclaré sur Snapchat.

Si les fans des deux personnalités pensaient que leur relation était bien réelle, c'est parce que tout l'été les deux ex-tourtereaux, séparés officiellement depuis fin février, se sont affichés complices sur les réseaux sociaux. Ils ont même assisté à plusieurs mariages de couples d'amis (avec Kevin et Carla à leurs côtés), allant jusqu'à assortir leurs tenues. Mais c'est donc bel et bien une affaire classée et même archivée.

L'histoire d'amour entre Manon et Julien n'a vraiment pas été un long fleuve tranquille. La belle a subi et pardonné à plusieurs reprises les tromperies du Marseillais tchatcheur.

D'ailleurs, dans la saison en cours de diffusion (sur W9) des Marseillais vs le reste du monde, la jeune femme va bientôt débarquer à l'écran et voir que son Julien a succombé aux charmes de la belle Maddy. Clashs à venir.