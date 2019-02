Qui sont les sœurs Tantot, invitées à l'anniversaire de Neymar? (photos+vidéos)

Tout le gratin parisien et bien plus encore était réuni lundi soir au Pavillon Gabriel (8e arr.) pour la soirée d'anniversaire de Neymar, qui a mis l'ambiance avec son dress code 100% rouge, sa béquille (blessure au pied oblige) et ses coéquipiers du PSG.

Parmi les invités, il y avait beaucoup de célébrités françaises comme Bob Sinclar mais aussi des personnalités moins médiatiques mais très populaires sur les réseaux sociaux.

Les sœurs Tantot étaient là. Mais qui sont donc ces jeunes femmes? Ce sont des jumelles sexy qui, comme Alexis Ren, misent tout sur leur corps parfait pour devenir les prochaines it-girls et réussir dans la mode, notamment.

Mathilde et Pauline Tantot ont 24 ans et sont originaires de Bordeaux. Depuis 2016, elles ne cessent de gagner des abonnés sur Instagram en s'affichant dans des poses ultra "hot" et en portant leurs maillots de bain, de leur propre marque: Khassani Swimwear.

Ce sont des pièces inspirées des bikinis brésiliens, très échancrés sur le devant pour le bas de maillot et qui laissent souvent apparaître un sexy side-boon pour le haut.

Mathilde, celle qui a le plus d'abonnés des deux sœurs (2,3 millions contre 1,5 million pour Pauline), a une petite tendance à reproduire les poses souvent suggestives d'Alexis Ren.

Mais les photos qui font le plus de buzz sont sans aucun doute celles où les jumelles sont ensembles, et souvent celles aussi où elles exposent sans pudeur leur fessier bombé pour les différentes marques de vêtements ou sous-vêtements qui s'octroient leurs services.